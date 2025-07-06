Орловца наказали за пьяное катание в новогоднюю ночь

Штраф ему назначили в порядке уголовного судопроизводства.

Малоархангельский районный суд Орловской области рассмотрел в особом порядке судебного разбирательства дело по обвинению местного жителя в повторном пьяном вождении, то есть в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Ранее данный гражданин уже попадался пьяным за рулем. На первый раз на него завели административное дело, которое было рассмотрено мировым судом.

Тогда мужчину наказали по части 1 статьи 12.26 КоАП РФ административным штрафом в размере 30 000 рублей с лишением права управления транспортными средствами сроком на 1 год 6 месяцев. Наказание в виде штрафа было исполнено еще в 2020 году, а срок лишения права управления транспортными средствами истек в январе 2024 года. Примечательно, что в июне 2024 года данный гражданин вновь предстал перед мировым судом по обвинению в пьяном вождении, но уже в Москве. Его опять наказали в административном порядке, причем наказание оказалось аналогичным первому.

Но 1 января 2025 года мужчина попался вновь и на сей раз уголовной ответственности не избежал. Как следует из материалов дела, за руль в нетрезвом виде он сел в новогоднюю ночь да еще подсадил в салон пассажира. Его автомобиль остановили для проверки инспекторы ГАИ, после чего водитель был освидетельствован на состояние алкогольного опьянения. Согласно акту освидетельствования, у него было выявлено наличие абсолютного этилового спирта в выдыхаемом воздухе в объеме 1,245 мг/л, что в несколько раз превышает предельно допустимую норму.

В судебном заседании подсудимый вину в предъявленном ему обвинении признал полностью м поддержал ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства. При этом заявил, что ходатайство им было заявлено добровольно после консультации с защитником, он полностью осознает последствия постановления приговора. Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 2 года и 6 месяцев. Автомобиль суд у него конфисковывать не стал, хотя сейчас это обычная практика, и постановил оставить его в распоряжении осужденного.

ИА “Орелград”