Потенциальную дискредитацию выборов обсудили в Орле

Мероприятие прошло в Адвокатской палате Орловской области.

Как сообщили в Орловском региональном отделении «Ассоциации юристов России», Орел посетил директор Московского бюро по правам человека, члена Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод. Он провел встречу с представителями Общественного штаба по наблюдению за выборами депутатов Орловского городского Совета народных депутатов VII созыва и экспертами. Мероприятие состоялось в рамках мониторинга соблюдения избирательных прав граждан в ходе начавшейся предвыборной компании.

Напомним, Орел готовится к выборам депутатов горсовета, которые назначены на 14 сентября 2025 года. Решение об этом на 69-м заседании принял пока еще действующий депутатский корпус. «Орловский городской Совет народных депутатов – представительный орган города Орла. В составе Орловского горсовета – 38 депутатов, срок полномочий избираемых на выборах депутатов – 5 лет», – напомнили в Избирательной комиссии Орловской области.

Участники прошедшей встречи обменялись опытом в наблюдении за выборами в ходе проведения предыдущих предвыборных компаний. Гость из Москвы отметил высокий уровень организации и открытости выборов в Орловской области, в особенности квалифицированную работу Избирательной комиссии региона, председателем которой является Лилия Пиняева. Особое внимание участники совещания уделили важности присутствия на выборах общественных наблюдателей и непрерывной видеофиксации хода голосования и подсчета голосов на всех избирательных участках.

«Эти меры делают бессмысленными попытки внешних сил дискредитировать выборы в нашей стране, отрицать их открытость и свободное волеизъявление избирателей, – пояснили в Орловском региональном отделении «Ассоциации юристов России». – В Орловской области работает большое количество квалифицированных специалистов в сфере избирательного права, которые традиционно активно принимают участие в предвыборных компаниях в качестве представителей кандидатов при рассмотрении споров, в предвыборных штабах, общественном штабе по наблюдению за выборами, а также в качестве наблюдателей на избирательных участках».

Добавим, что председателем Общественного штаба по наблюдению за выборами, которые состоятся в сентябре 2025, избрана член Общественной палаты Орловской области, исполнительный директор – руководитель аппарата Орловского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России» Юлия Сазонова.

ИА «Орелград»