«Титаник» вновь втянули в ситуацию с оттенком скандала

Причиной стала закупка хирургического светильника.

Казенное учреждение Орловской области «Орловский областной государственный заказчик» не смогло успешно оспорить в суде решение, вынесенное в конце прошлого года Управлением Федеральной антимонопольной службы по Орловской области. Спор рассмотрел региональный арбитраж. Как следует из материалов дела, в октябре 2024 года в Управление ФАС поступила жалоба от индивидуального предпринимателя.

Жаловался он на действия КУ ОО «Орелгосзаказчик» при проведении электронного аукциона на поставку медицинского изделия, а именно хирургического передвижного светильника. Закупался прибор в рамках сметной стоимости на объект: «Завершение строительства многопрофильного медицинского центра БУЗ Орловской области «Орловская областная клиническая больница». Проще говор, светильник закупали для долгостроя, прозванного в народе «Титаником». Строится он уже более 20 лет.

По мнению автора жалобы, заявка одного из участников аукциона, которая была признана соответствующей установленным требованиям, на самом деле таковой не являлась. В жалобе бизнесмен указал, что заявка якобы содержала сведения о поставке товара, который по своим характеристикам не соответствовал требованиям извещения о проведении электронного аукциона.

Из протокола подведения итогов определения поставщика видно, что для участия в закупке было подано шесть заявок, но только одну из них признали соответствующей требованиям конкурсной документации. Остальные пять заявок были отклонены со ссылкой на постановление правительства страны «О мерах стимулирования производства радиоэлектронной продукции на территории Российской Федерации при осуществлении закупок…»

Суд сравнил характеристики, указанные в спорной заявке. Они соответствовали требованиям извещения. Но суд также изучил руководство по эксплуатации к светильникам, предложенным заявкой, размещенное на сайте Росздравнадзора. Оказалось, что в реальности светильники имеют совсем иные характеристики. Следовательно, на момент подачи заявок и подведения итогов электронного аукциона, заявленные светильники не соответствовали требованиям извещения, так как указанные в заявке характеристики, как выяснила и комиссия УФАС, являлись недостоверными сведениями.

Это означает, что организатор торгов должен был заявку отклонить. Представители организатора пояснили в суде, что комиссия попросту не знала на тот момент, что сведения в заявке недостоверны. Но организатор обязан тщательно проверять заявки. Вот почему комиссия УФАС признала жалобу обоснованной и выдала «Орелгосзаказчику» предписание отменить протокол подведения итогов определения поставщика и провести аукцион в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Предприятие отреагировало очень оперативно и известило антимонопольный орган об исполнении предписания. Но затем обратилось в суд, требуя признать решение УФАС частично недействительным. Арбитраж в этом отказал, посчитав действия антимонопольного органа обоснованными и законными.

ИА “Орелград”