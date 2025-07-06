В Орловской области помогут больным с ХОБЛ

Организовать лечение приказал департамент здравоохранения.

Департамент здравоохранения Орловской области издал приказ «Об организации оказания медицинской помощи пациентам с хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ)». Решение принято в целях улучшения качества оказания медицинской помощи таким пациентам. Департамент утвердил методические рекомендации по организации оказания взрослому населению Орловской области первичной медико-санитарной помощи по профилю «пульмонология», алгоритм ведения пациентов с ХОБЛ в первичном звене здравоохранения, а также порядки маршрутизации пациентов, в том числе для оказания им экстренной медицинской помощи.

ХОБЛ – это тяжелое заболевание дыхательной системы, при котором постепенно сужаются и деформируются бронхи, появляется вязкая мокрота, что затрудняет дыхание. Причинами заболевания может стать хроническое воспаление бронхов и разрушение альвеол — мелких легочных структур, отвечающих в организме человека за газообмен. Постепенно в дыхательных путях нарастает отек, а стенки альвеол теряют эластичность, приводя к эмфиземе и ухудшению легочной функции. Основной симптом ХОБЛ: хронический кашель, который сначала беспокоит эпизодически, чаще по утрам, с выделением мокроты.

Департамент здравоохранения приказал главным врачам бюджетных учреждений здравоохранения Орловской области организовать контроль за оказанием медицинской помощи взрослым пациентам с ХОБЛ, а при необходимости маршрутизации пациента обеспечить внешнюю запись в региональной информационной системе здравоохранения. Кстати, приказ предусматривает ведение областного регистра больных с ХОБЛ. Также главврачи должны следить за наличием неснижаемого запаса лекарственных препаратов для оказания медицинской помощи пациентам с ХОБЛ.

Оказание первичной медико-санитарной помощи таким пациентам в Орловской области осуществляется по территориально-участковому и территориальному – закрепление за лечебно-диагностическими базами стационарных учреждений городских поликлиник – принципам. Первый уровень – подразделения, оказывающие первичную доврачебную медико-санитарную помощь. Второй уровень – лечебно-диагностические специализированные отделения. Третий уровень – специализированный консультативно-диагностический, в том числе высокотехнологичный.

Основные задачи первого уровня: организация и проведение мероприятий по профилактике, раннему выявлению и лечению ХОБЛ, формирование здорового образа жизни, в том числе снижение уровня факторов риска заболеваний, и санитарно-гигиеническое просвещение. Здесь же предусмотрено оказание неотложной медицинской помощи при острых и внезапных заболеваниях и состояниях.

Основные задачи второго уровня: профилактика, диагностика и лечение ХОБЛ, требующих применения специальных методов исследований, обеспечение консультативной и диагностической помощи по профилю заболевания, определение рекомендаций по дальнейшему лечению больных.

Основные задачи третьего уровня: консультативно-диагностическая помощь с применением ресурсоемких диагностических технологий, в том числе в условиях дневного стационара, стационара на дому, использование имеющегося клинического и научно-практического потенциала. При обращении пациента для прохождения профилактического медицинского осмотра он направляется в подразделения первого уровня. При выявлении факторов риска развития ХОБЛ, пациенту рекомендуется динамическое наблюдение в центре здоровья. Если выявляется подозрение на ХОБЛ, пациента направят к пульмонологу, терапевту или врачу-специалисту первого уровня для определения дальнейшей тактики его наблюдения и лечения.

ИА «Орелград»