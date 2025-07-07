Около 4 миллиардов рублей остались без освоения

Финансирование государственных программ оценила орловская КСП.

Контрольно-счетная палата Орловской области в рамках экспертизы отчета об исполнении бюджета региона за 2024 год проанализировала исполнение расходов областного бюджета по государственным программам Орловской области. В регионе в прошлом году действовало 27 государственных программ, а общий объем программных расходов был утвержден в размере более 58 миллиардов рублей.

Изменение ассигнований по сравнению с законодательно утвержденными отмечено по 22 государственным программам из 27: по восьми государственным программам ассигнования были увеличены, по 14 – уменьшены. Общий объем неисполненных назначений составил 4,446 миллиарда рублей, причем из них 1,55 миллиарда рублей пришлось на госпрограмму «Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области». Наибольший объем неисполненных назначений установлен по структурным элементам указанной программы.

Так, неисполнение финансирования по региональному проекту «Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями» оценивается в 827,26 миллиона рублей. В качестве основной причины неисполнения главным распорядителем бюджетных средств указана такая причина: «неисполнение контрагентом обязательств по государственному контракту». Проще говоря, речь тут идет о пока еще не завершенном строительстве многопрофильного медицинского центра Орловской областной клинической больницы.

Неисполнение по региональному проекту «Модернизация первичного звена здравоохранения Орловской области» составило 448,7 миллиона рублей, по региональному проекту «Борьба с сахарным диабетом» – 132,8 миллиона рублей. В последнем случае средства должны были поступить в регион по соглашению с Минздравом России о предоставлении из федерального бюджета субсидии на создание и развитие, оснащение и дооснащение региональных эндокринологических центров и школ для пациентов с сахарным диабетом.

Однако подписано оно было в самом конце ноября 2024 года, когда существовал риск того, что средства можно не успеть освоить до конца года. Поэтому в Минздрав было направлено обращение об отзыве лимитов бюджетных обязательств на 2024 год с последующим восстановлением средств на данные цели в 2025 году. Еще более 73 миллионов рублей не было освоено по ведомственному проекту «Укрепление материально-технической базы учреждений», потому что не были заключены контракты на проектно-изыскательские работы на реконструкцию поликлиники Новосильской ЦРБ, строительство здания поликлиники №1 и капитальный ремонт Мценской ЦРБ.

Неисполнение назначений зафиксировано и по ряду других госпрограмм: программа «Образование в Орловской области» – 995,112 миллиона рублей, программа «Развитие транспортной системы в Орловской области» – 739,03 миллиона рублей, программа «Развитие строительного комплекса» – 293,486 миллиона рублей, программа «Развитие физической культуры и спорта» – 163,92 миллиона рублей; программа «Комплексное развитие сельских территорий» – 48,06 миллиона рублей и т.д.

ИА «Орелград»