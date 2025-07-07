Болхов отказался от спортивных полномочий

Проведение таких мероприятий отдано на районный уровень.

Болховский городской Совет народных депутатов принял решение о передаче отдельных полномочий местного значения в сфере обеспечения условий для развития на территории поселения физической культуры, школьного спорта и массового спорта. Кроме того, решение депутатского корпуса касается организации и проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий. Раньше всем этим ведали городские власти.

Однако, руководствуясь уставом муниципального образования «Город Болхов», депутатский корпус обязал администрацию райцентра передать полномочия администрации Болховского района. Как следует из преамбулы решения, принято оно в целях эффективного решения вопросов местного значения в указанной сфере. Администрации города и района должны заключить соответствующее соглашение.

После этого районные власти будут отвечать за организацию и проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на территории города Болхова, за обеспечение условий для развития физической культуры, школьного и массового спорта на его территории. Контроль за исполнением решения возложен на постоянную комиссию Болховского городского Совета народных депутатов по экономике, бюджету и налогам.

Ранее депутаты рассмотрели и приняли к сведению отчет об исполнении бюджета города Болхова за первый квартал 2025 года. По доходам он исполнен на 14,7 процента: при плане 73,495 миллиона рублей фактически поступило 10,827 миллиона.

Собственные доходы бюджета города запланированы на 2025 год в сумме 31,246 миллиона рублей. По итогам первого квартала поступило 5,928 миллиона, или 19 процентов от плана, в том числе 5,473 миллиона рублей налоговых доходов. Общая сумма расходов бюджета города Болхова за отчетный период составила 11,287 миллиона рублей, или 14,4 процента от годового плана.

ИА «Орелград»