Орловцы могут сократить свое рабочее время

О том, как это сделать, рассказали инспекторы труда.

Любой сотрудник может договориться с работодателем о неполном рабочем дне или неделе. Однако в ряде случаев работодатель обязан сократить рабочее время по просьбе сотрудника. Такие ситуации регулируются статьей 93 Трудового кодекса РФ, информирует Межрегиональная территориальная государственная инспекция труда в Орловской и Брянской областях. Работать меньше положено: беременным женщинам; родителям или опекунам детей до 14 лет, а если ребенок – инвалид, то до 18 лет; тем, кто ухаживает за больными членами семьи. Но в последнем случае необходимо медицинское заключение, подтверждающее необходимость ухода.

«Сотрудник может выбрать, как именно сократить рабочее время, – сообщает Межрегиональная инспекция труда в Орловской и Брянской областях. – Например, не работать по пятницам, приходить позже или уходить раньше. Закон не устанавливает строгие рамки, насколько сокращать часы, все согласовывается индивидуально. При этом работодатель может предложить альтернативу, если пожелания сотрудника противоречат производственным условиям. Например, продавцу в магазине, который работает с 10 утра, нельзя начать рабочий день в 7 утра. Выплаты производятся пропорционально фактически отработанному времени или объему выполненной работы».

По данным Орелстата, в первом квартале 2025 года 3,4 процента списочной численности работников организаций Орловской области, без учета представителей малого предпринимательства, работали неполное рабочее время по соглашению между работником и работодателем. Доля работников, находившихся в простое по вине работодателя и по причинам, не зависящим от работодателя и работника, составила в отчетном периоде 0,2 процента списочной численности работников.

Оценили статистики и использование рабочего времени. По их подсчетам, средняя фактическая продолжительность рабочего дня в январе-марте 2025 года в Орловской области составила 7,43 часа и была ниже, чем в январе-марте 2024 года, ровно на 1 процент. В среднем по области в первом квартале текущего года каждый сотрудник отработал 431,2 рабочих часа. Больше всех при этом трудились медики – в среднем они отработали 456,2 рабочих часа, меньше всех – работники сферы информации и связи (396,4 рабочих часа).

ИА «Орелград»