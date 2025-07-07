Чиновники посетили областной кожно-венерологический диспансер

В медицинское учреждение они пришли с плановой проверкой.

Администрация губернатора и правительства Орловской области обнародовала отчет о результатах плановой выездной проверки бюджетного учреждения здравоохранения «Орловский областной кожно-венерологический диспансер». Чиновники проверяли соблюдение учреждением требований законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Проверка была назначена в рамках осуществления полномочий по внутреннему государственному финансовому контролю. Она охватила весь 2024 год и частично 2025 год. Судя по отчету проверяющие выявили 28 нарушений Федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

В частности, выявлено девять случаев нарушения порядка определения начальной максимальной цены контракта (НМЦК), в том числе заключаемого с единственным поставщиком, при проведении закупок лекарственных препаратов для медицинского применения. По мнению проверяющих, НМЦК была определена и обоснована на основании коммерческих предложений, несопоставимых с условиями планируемых закупок. Например, при одной закупке для расчета были применены цены на товар, которые не соответствуют коммерческим предложениям.

При другой закупке в обосновании НМЦК было указано коммерческое предложение, которое на самом деле даже не применялось для обоснования начальной цены. Еще в одном случае при расчете цены методом сопоставимых рыночных цен и расчете средневзвешенной цены была установлена цена без учета эквивалентных лекарственных форм и дозировок. Также в ходе проверки было установлено, что при исполнении девяти контрактов был нарушен срок оплаты поставленного товара.

А еще по пяти контрактам не соблюдался срок возврата денежных средств, внесенных поставщиком в качестве обеспечения исполнения контракта. По итогам проведения контрольного мероприятия Орловскому областному кожно-венерологическому диспансеру было направлено представление, а его копия направлена в департамент здравоохранения. Кроме того, информация о результатах проверки была направлена в прокуратуру Орловской области.

ИА «Орелград»