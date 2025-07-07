Ливенскую медицину модернизировали

За бюджетный счет построили поликлинику и ФАПы.

Главный врач Ливенской ЦРБ Вадим Сезин на совещании у главы города Ливны доложил об итогах реализации национального проекта «Здравоохранение» Ливны в 2024 году. По его словам, нацпроект включал в себя девять федеральных проектов. По мнению спикера, самым значимым из них стал федеральный проект «Модернизация первичного звена здравоохранения РФ», в котором Ливенская ЦРБ приняла активное участие. Благодаря этому проекту значительно обновилась инфраструктура и оборудование учреждения здравоохранения.

«В рамках нацпроекта построена и введена в эксплуатацию новая детская поликлиника на 150 посещений в смену, капитально отремонтирована кровля и фасад основного корпуса стационара, проведен капитальный ремонт старого здания взрослой поликлиники, – сообщила администрация города Ливны. – Благодаря новым планировочным решениям удалось организовать новое эндоскопическое отделение».

Кроме того, за бюджетный счет в рамках нацпроекта в целом в Ливенском районе было построено 10 новых модульных фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) и врачебная амбулатория, обновился автопарк больницы. Всего в рамках нацпроекта больница получила 10 автомобилей скорой медицинской помощи, что позволило ей полностью обновить свой автопарк.

«Для доставки медицинских работников, пациентов, а также биологических материалов было получено девять автомобилей, в том числе три автомобиля повышенной проходимости «УАЗ» и две «Лады Ларгус» в этом году, – сообщил Вадим Сезин. – Сумма заключенных контрактов составила 69,3 миллиона рублей. Для организации работы мобильных бригад Ливенской ЦРБ получено четыре комплекса: передвижной ФАП, два флюорографа и цифровой маммограф».

В администрации Ливен также отметили, что в рамках программы по борьбе с онкологическими заболеваниями на базе поликлиники был создан и уже работает центр амбулаторной онкологической помощи. В настоящее время в нем проходят лечение 2147 пациентов. А уже в текущем году в больнице открыли стационар дневного пребывания, что позволило проводить химиолечение определенных видов патологии в самом городе.

«Развитие получила и программа медицинской помощи пациентам с острыми сосудистыми катастрофами. Было закуплено более 50 единиц нового оборудования для кардиологического и неврологического отделений на сумму почти 75 миллионов рублей», – подытожил Вадим Сезин.

ИА «Орелград»