В Хотынце с виновника ДТП взыскали сумму ущерба

Убытки за разбитый автомобиль страховка полностью покрыть не смогла.

Хотынецкий районный суд Орловской области рассмотрел исковое заявление автовладельца, чей автомобиль серьезно пострадал в результате дорожно-транспортного происшествия. Как пояснили в пресс-службе суда, в роли ответчика выступил виновник аварии. Произошла она в конце марта 2024 года. На трассе столкнулись два автомобиля, причиной дорожно-транспортного происшествия, как установили компетентные органы, стали допущенные ответчиком нарушения Правил дорожного движения.

В результате ДТП транспортному средству истца были причинены механические повреждения. Оба автомобиля на момент совершения аварии были застрахованы. Потерпевший обратился в свою страховую компанию, которая выплатила ему страховое возмещение в сумме 400 000 рублей. Однако сумма страховки не умела полностью покрыть убытки. Повреждения автомобиля оказались настолько серьезными, что эксперт счел его ремонт экономически нецелесообразным. Годные остатки он оценил всего в 137 тысяч рублей, в то время как до аварии рыночная стоимость автомобиля составляла 1,06 миллиона рублей. Эта сумма также была указана в экспертном заключении.

Истец произвел нехитрые расчеты и установил, что сумма материального убытка, причиненного ему аварией, составила 522 400 рублей. Именно ее он и просил суд взыскать с виновника аварии. Как выяснилось в суде, виновник ДТП управлял не своей машиной.

Она принадлежит женщине, которую суд привлек к участию в процессе в качестве соответчика. И если водитель исковые требования признал в полном объеме, то хозяйка машины их не признала. В судебном заседании она пояснила, что застраховала гражданскую ответственность при использовании автомобиля. Однако в день ДТП им не управляла. Она считала, что не должна нести материальных затрат по возмещению исковых требований, поскольку является не надлежащим ответчиком по данному делу.

Однако суд посчитал иначе. Он согласился с представленным истцом экспертным заключением о среднерыночной стоимости транспортного средства, не принял признание иска виновником ДТП, но возложил ответственность за причиненный истцу ущерб в полном объеме на законного владельца, то есть на автоледи. Ее обязали выплатить владельцу разбитого автомобиля в счет возмещения материального ущерба, причиненного дорожно-транспортным происшествием, 522 400 рублей, но решение еще не вступило в законную силу.

ИА «Орелград»