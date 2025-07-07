Горожане одобрили новый механизм выборов мэра Орла

Обсуждение вопроса провели участники публичных слушаний.

Орловский горсовет народных депутатов провел публичные слушания по вопросу внесения изменений и дополнений в Устав города. Как пояснили в пресс-службе городского парламента, назрела необходимость приведения главного документа города. Так, новый федеральный закон о местном самоуправлении отменяет прямые выборы мэров. В связи с этим депутаты Орловского облсовета уже приняли региональный закон, согласно которому мэра, фактически, будут согласовывать депутаты местного парламента, выбирая из кандидатов, предложенных губернатором.

Ключевые изменения в уставе касаются процедуры избрания мэра, – пояснили в пресс-службе горсовета. – Они таковы: мэр города Орла является высшим должностным лицом и отвечает за вопросы жизнеобеспечения населения; мэр одновременно занимает государственную должность субъекта РФ и муниципальную должность; мэр избирается Орловским городским Советом народных депутатов из числа кандидатов, представленных губернатором Орловской области».

Из нового областного закона следует, что губернатор должен представить на рассмотрение горсовета не менее двух кандидатов, и депутаты вправе за них не проголосовать. В этом случае процедура повторится: спустя некоторое время губернатор вновь внесет две кандидатуры. Кандидатом может быть только гражданин РФ, не имеющий ограничений пассивного избирательного права. Решение об избрании мэра принимается большинством голосов депутатов горсовета тайным голосованием.

«В ходе слушаний состоялось активное обсуждение предложенных изменений. В результате, большинством голосом, городскому Совету было рекомендовано принять изменения в Устав. По итогам публичных слушаний будет подготовлен итоговый документ, отражающий прозвучавшие рекомендации», – резюмирует пресс-служба Орловского горсовета.

Напомним, что о несовершенстве нового механизма выборов мэра или депутаты Орловского облсовета, которые на своем прошедшем заседании приняли обращение к Госдуме. Они просят рассмотреть возможность закрепления в Федеральном законе № 33-ФЗ единых требований к профессиональному образованию и профессиональным знаниям и навыкам, а также стажу работы, предъявляемых к кандидатам на должность главы муниципального образования. Либо предусмотреть возможность установления таких требований на уровне регионов.

Парламентарии обращают внимание на сложившийся казус: достаточно много законов разного уровня регулируют электоральные правила. Но в новом механизме выборов мэра определены лишь общие требования к кандидату на должность главы. Так, статья 19 Федерального закона № 33-ФЗ говорит, что кандидатом может быть гражданин, который на день представления парламенту не имеет ограничений пассивного избирательного права.

Что касается требований к профессиональному уровню кандидата, то в статье 19 Федерального закона № 33-ФЗ написано лишь об условиях конкурса. Да и то лишь о том, что такими условиями могут быть предусмотрены требования к профессиональному образованию и профессиональным знаниям и навыкам, которые являются предпочтительными для осуществления главой муниципального образования полномочий по решению вопросов непосредственного обеспечения жизнедеятельности населения.

ИА “Орелград”