В орловской глубинке недоношенная девочка родилась прямо в «Скорой»

Потребовалось экстренно вызывать коллег из областного центра.

Об этом рассказали на Станции скорой медицинской помощи города Орла.

Случай произошёл на этих выходных в Малоархангельском районе. «Девочка родилась недоношенной, у её мамы не отделился послед», – уточнили в учреждении.

Малоархангельские медики вызвали на подмогу «Скорую помощь» из областного центра. Врачи из Орла встретили коллег в районе посёлка Малая Куликовка и уже сами доставили новорожденную и её маму в больницу.

Ещё один подобный случай произошёл в самом областном центре. «Скорая» везла беременную пациентку в НКМЦ имени Круглой. Однако начались роды. Их пришлось принимать прямо в машине.

В итоге в приёмное отделение медцентра бригада доставила уже двоих пациентов – маму и младенца.

ИА «Орелград»