В орловской глубинке недоношенная девочка родилась прямо в «Скорой»

7.7.2025 | 12:10 Медицина, Новости

Потребовалось экстренно вызывать коллег из областного центра.

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

Об этом рассказали на Станции скорой медицинской помощи города Орла.

Случай произошёл на этих выходных в Малоархангельском районе. «Девочка родилась недоношенной, у её мамы не отделился послед», – уточнили в учреждении.

Малоархангельские медики вызвали на подмогу «Скорую помощь» из областного центра. Врачи из Орла встретили коллег в районе посёлка Малая Куликовка и уже сами доставили новорожденную и её маму в больницу.

Ещё один подобный случай произошёл в самом областном центре. «Скорая» везла беременную пациентку в НКМЦ имени Круглой. Однако начались роды. Их пришлось принимать прямо в машине.

В итоге в приёмное отделение медцентра бригада доставила уже двоих пациентов – маму и младенца.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2025 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования