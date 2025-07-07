В орловской глубинке недоношенная девочка родилась прямо в «Скорой»

Потребовалось экстренно вызывать коллег из областного центра.
Об этом рассказали на Станции скорой медицинской помощи города Орла.
Случай произошёл на этих выходных в Малоархангельском районе. «Девочка родилась недоношенной, у её мамы не отделился послед», – уточнили в учреждении.
Малоархангельские медики вызвали на подмогу «Скорую помощь» из областного центра. Врачи из Орла встретили коллег в районе посёлка Малая Куликовка и уже сами доставили новорожденную и её маму в больницу.
Ещё один подобный случай произошёл в самом областном центре. «Скорая» везла беременную пациентку в НКМЦ имени Круглой. Однако начались роды. Их пришлось принимать прямо в машине.
В итоге в приёмное отделение медцентра бригада доставила уже двоих пациентов – маму и младенца.
ИА «Орелград»