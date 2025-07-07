Бастрыкин поручил возбудить дело по орловской дороге

Она находится в Орловском муниципальном округе в селе Спасское.

Местные жители обратились в Следственный комитет России через официальные соцсети ведомства. Они рассказали, что единственная дорога, ведущая в населённый пункт, не покрыта асфальтом. Здесь имеются многочисленные ямы. Также дорогу размывает осадками.

«Из-за наличия значительного уклона имеется угроза опрокидывания транспортных средств. В результате проезд автомобилей, в том числе машин экстренных служб, затруднён», – рассказали в ведомстве.

Хотя проблеме не первый год, она не решается до сих пор. В марте этого года председатель СКР Александр Бастрыкин уже поручал провести проверку по данному поводу.

В дальнейшем Константин Баранов, исполняющий обязанности главы орловского управления ведомства, должен будет доложить Александру Бастрыкину о результатах расследования дела.

ИА «Орелград»