На Орловщине усилят медпомощь для участников СВО

7.7.2025 | 10:44 Медицина, Новости, СВО

Об этом заявил орловский губернатор.

Александр Альянов. Фото: Портал Орловской области

Тема обсуждалась на сегодняшнем совещании в областной администрации. С основным докладом выступил Александр Альянов, исполняющий обязанности главы Департамента здравоохранения региона.

По его словам, сейчас медпомощь участникам СВО оказывается на базе шести учреждений. Это областная больница, больница Боткина, поликлиника №3 Орла, психоневрологический диспансер, а также Ливенская ЦРБ и санаторий «Дубрава». Прежде всего, речь идёт о диспансеризации. Также, при необходимости, участникам СВО оказываются услуги по паллиативной помощи, психологические консультации и другая поддержка.

Клычков, комментируя выступление, отметил, что число таких учреждений следует существенно расширить. «Их не должно быть шесть. Это должны быть абсолютно все больницы», – указал губернатор.

Также орловский глава отметил, что медицинская помощь участникам СВО должна оказываться в приоритетном порядке. «Это должно быть реализовано. Начиная от электронной записи и заканчивая живой записью», – заявил Клычков.

ИА «Орелград»


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