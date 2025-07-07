Орловцев попросили осторожнее гулять в горпарке

7.7.2025 | 10:55 Новости, Общество

Там идёт вырубка аварийных и сухих деревьев.

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

Об этом сообщила администрация парка. Вырубки начались сегодня и завершатся 31 июля.

«Простим посетителей парка обратить внимание на проводимые работы и не пересекать заграждающий ленты в зоне проведения работ. Берегите себя и своих близких», – заявили представители учреждения в соцсетях.

Также администрация пояснила, что «любой парк регулярно выпиливает и опиливает зелёные насаждения». Целью при этом является всё та же «безопасность посетителей».

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2025 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования