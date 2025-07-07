Орловцев попросили осторожнее гулять в горпарке

Там идёт вырубка аварийных и сухих деревьев.

Об этом сообщила администрация парка. Вырубки начались сегодня и завершатся 31 июля.

«Простим посетителей парка обратить внимание на проводимые работы и не пересекать заграждающий ленты в зоне проведения работ. Берегите себя и своих близких», – заявили представители учреждения в соцсетях.

Также администрация пояснила, что «любой парк регулярно выпиливает и опиливает зелёные насаждения». Целью при этом является всё та же «безопасность посетителей».

ИА «Орелград»