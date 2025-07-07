В Орле перечислили главные проблемы медиации

Дефицит медиаторов и плата за такие услуги затрудняют процедуры примирения.

Одним из препятствий для частого и эффективного использования института примирения в гражданских судебных процессах является отсутствие медиаторов, судебных примирителей, территориально расположенных в районах Орловской области. Об этом сообщила пресс-служба Орловского облсуда. Отмечается, что вопрос был поднят на заседании совета судей региона.

«Еще одна проблема – осуществление процедуры медиации с участием медиаторов на платной основе (статья 10 Закона о медиации), что зачастую ввиду отсутствия соответствующих финансовых возможностей у граждан отрицательно сказывается на применении данной процедуры», – добавили в пресс-службе облсуда, подчеркнув, что еще в 2019 году масштабные изменения были внесены в процессуальное законодательство.

Связаны они с примирительными процедурами – суды фактически дают шанс сторонам договориться миром, и если это удается сделать, то суды же утверждают заключенные сторонами мировые соглашения. Это позволяет снизить нагрузку на судей, особенно по делам, связанным с мелкими гражданскими спорами. Суды, кстати, активно пропагандируют данную процедуру, и постепенно все больше орловцев пользуются. Правда, достигнуть примирения удается далеко не всегда.

Так, согласно статистическим данным, в 2024 году районными и мировыми судьями Орловской области по 142 гражданским делам назначались примирительные процедуры. По их итогам положительный результат достигнут по 62 делам. Орловским областным судом на стадии апелляционного обжалования судебных актов по гражданским делам в 2024 году были назначены 53 примирительные процедуры. В результате по 20 делам сторонами были заключены мировые соглашения.

«По данным районных судов и мировых судей, за первый квартал 2025 года районными судами и мировыми судьями по 87 делам назначены примирительные процедуры, – сообщили в пресс-службе Орловского облсуда. – По 28 делам по результатам проведения указанных процедур утверждены мировые соглашения, по трем делам принят отказ истца от иска, по трем делам ответчик признал исковые требования истца».

ИА «Орелград»