Жителей Колпны возмутила пасека

Оказалось, что пчеловод допустил нарушения.
В адрес Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям поступило коллективное обращение жителей посёлка Колпна — с улиц Садовой и Молодежной. Жалобы касались содержания пчелосемей их соседом.
Оказалось, что пасека являлась нелегальной. Она не была зарегистрирована в местном центре ветеринарии. Не проводились и противоэпизоотические мероприятия (по борьбе с инфекционными болезнями), причём ни в этом, ни в предыдущем году.
В итоге нарушителя обязали исполнить требования законодательства. В том числе — получить ветеринарно-санитарный паспорт пасеки.
Ранее стало известно, что жители орловского села пожаловались на мужчину, содержавшего 58 голов мелкого рогатого скота.
ИА «Орелград»