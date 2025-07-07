Орловец разбился на скутере насмерть

7.7.2025 | 11:10 Новости, Происшествия

ДТП случилось в Орле на территории гаражного кооператива «Мотор».

Фото: vk.com/public99100082

Он находится на Кромском шоссе, неподалёку от торгового комплекса «Гринн». Авария случилась в 18 часов 45 минут.

Как рассказали в орловской Госавтоинспекции, мужчине было 65 лет. Он передвигался на скутере «Хонда Дио».

ДТП произошло у гаражного бокса №17. Водитель не справился с управлением и опрокинулся.

Мужчина скончался на месте происшествия ещё до приезда «Скорой помощи».

Всего за выходные на территории Орловской области всего зарегистрировано 30 ДТП. Известно об одном погибшем и двоих пострадавших.

ИА «Орелград»


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