В Орле на Аллее Славы отслужили панихиду по погибшим на СВО

7.7.2025 | 11:17 Новости, Общество

Об этом сообщили в Орловской митрополии.

Фото: www.orel-eparhia.ru

Богослужение совершил иерей Артемий Торопов, настоятель храма иконы «Взыскание погибших». Напомним, сама Аллея Славы находится на Наугорском кладбище.

На церемонии могли присутствовать все желающие.

Следующая панихида состоится там же 19 июля в 10:00. Присоединиться к совместной молитве также смогут все.

«Общая молитва совершается не только за усопших, но и за нас самих, чтобы не ожесточилось сердце, а в скорби не утратилась надежда. Чтобы в памяти рождалось милосердие», – отметил священник.

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ИА «Орелград»


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