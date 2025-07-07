Строев поведет единороссов в борьбу за мандаты горсовета

«Единая Россия» выдвинула кандидатов в депутаты.

Решение было принято на заседании политического совета Орловского городского местного отделения партии. Список кандидатов в депутаты возглавили: заслуженный врач России Владимир Круглый, ветераны специальной военной операции Владимир Строев и Эмиль Шагиев, а также руководитель строительной компании Татьяна Борисова. За места в Горсовете будут бороться и опытные депутаты, и молодежь, в том числе активисты «Молодой гвардии Единой России».

«Напомним: все кандидаты прошли процедуру предварительного голосования, – пояснили в областном отделении «Единой России». – Среди 95 зарегистрировавшихся были представители сферы образования, медицины и культуры, предприниматели и студенты, юристы и общественные деятели, а также участники специальной военной операции. В онлайн голосовании приняли участие почти 14 тысяч человек, что составляет около 6 процентов от общего числа избирателей города Орла».

Тем временем коммунисты выбрали нового старого лидера. Съезд Коммунистической партии Российской Федерации переизбрал уроженца и почетного гражданина Орловской области Геннадия Зюганова председателем своего ЦК. Стоит сказать, что Зюганов бессменно занимает данный пост с 1993 года. Впрочем, его должность технически немного изменилась, поскольку партия внесла изменения в свой устав.

Так, у нее появился новый руководящий орган — Высший совет. Кроме того, партия изменила свое официальное название, хотя укороченное наименование осталось прежним. Раньше организация называлась так: «Политическая партия «Коммунистическая партия Российской Федерации». Новое название выглядит так: «КПРФ — политическая партия Коммунистическая партия Российской Федерации». Первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин смену названия объяснил тем, что для борьбы с КПРФ на выборах часто используются партии-двойники, которые даже своим названием пытаются максимально повторить название партии.

«Все делается для того, чтобы избиратель запутался, поставил галочку не в ту графу, и часть голосов КПРФ оказалась украденной», — прокомментировал Афонин, подчеркнув, что отказываться от своего названия партия не планирует. Напомним, что срок полномочий депутатов Орловского городского Совета народных депутатов шестого созыва истекает. В связи с этим выборы депутатов седьмого созыва назначены на 14 сентября 2025 года. Орловский горсовет – это представительный орган города Орла, насчитывающий 38 депутатов, избираемых на пятилетний срок полномочий.

ИА “Орелград”