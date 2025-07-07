В Орле наберут новых учеников в кружки и секции

Набор проведёт Дворец пионеров и школьников имени Гагарина.
Записаться в объединения можно будет с 15 августа по 1 сентября. Для этого надо воспользоваться «Навигатором дополнительного образования детей Орловской области».
В новом учебном году Дворец предлагает программы по технической, естественнонаучной, социально-гуманитарной, туристско-краеведческой, художественной и физкультурно-спортивной направленностям.
В детский технопарк Кванториум примут детей на
- «Автоквантум»,
- «Аэроквантум»,
- «Биоквантум»,
- «Робоквантум»,
- «IT-квантум»
- и «Хайтек».
В Центр цифрового образования IT-КУБ можно будет записаться на
- «Программирование роботов»,
- «Программирование на Python»,
- «Кибергигиену и работу с большими данными»,
- «Мобильную разработку»,
- «Системное администрирование»,
- «Киберспорт»,
- «Основы компьютерной грамотности» и «Первые шаги в программировании»,
- «Основы графического дизайна»,
- «Графический дизайн»,
- «Алгоритмику и логику».
ИА «Орелград»