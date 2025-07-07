В Орле наберут новых учеников в кружки и секции

Набор проведёт Дворец пионеров и школьников имени Гагарина.

Записаться в объединения можно будет с 15 августа по 1 сентября. Для этого надо воспользоваться «Навигатором дополнительного образования детей Орловской области».

В новом учебном году Дворец предлагает программы по технической, естественнонаучной, социально-гуманитарной, туристско-краеведческой, художественной и физкультурно-спортивной направленностям.

В детский технопарк Кванториум примут детей на

«Автоквантум»,

«Аэроквантум»,

«Биоквантум»,

«Робоквантум»,

«IT-квантум»

и «Хайтек».

В Центр цифрового образования IT-КУБ можно будет записаться на

«Программирование роботов»,

«Программирование на Python»,

«Кибергигиену и работу с большими данными»,

«Мобильную разработку»,

«Системное администрирование»,

«Киберспорт»,

«Основы компьютерной грамотности» и «Первые шаги в программировании»,

«Основы графического дизайна»,

«Графический дизайн»,

«Алгоритмику и логику».

ИА «Орелград»