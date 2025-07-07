В Орле наберут новых учеников в кружки и секции

7.7.2025 | 13:33 Новости, Образование

Набор проведёт Дворец пионеров и школьников имени Гагарина.

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

Записаться в объединения можно будет с 15 августа по 1 сентября. Для этого надо воспользоваться «Навигатором дополнительного образования детей Орловской области».

В новом учебном году Дворец предлагает программы по технической, естественнонаучной, социально-гуманитарной, туристско-краеведческой, художественной и физкультурно-спортивной направленностям.

В детский технопарк Кванториум примут детей на

  • «Автоквантум»,
  • «Аэроквантум»,
  • «Биоквантум»,
  • «Робоквантум»,
  • «IT-квантум»
  • и «Хайтек».

В Центр цифрового образования IT-КУБ можно будет записаться на

  • «Программирование роботов»,
  • «Программирование на Python»,
  • «Кибергигиену и работу с большими данными»,
  • «Мобильную разработку»,
  • «Системное администрирование»,
  • «Киберспорт»,
  • «Основы компьютерной грамотности» и «Первые шаги в программировании»,
  • «Основы графического дизайна»,
  • «Графический дизайн»,
  • «Алгоритмику и логику».

ИА «Орелград»


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Орелград. 2025 год

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