В Горсовет Орла решил вернуться Игорь Федоров

Партия «Яблоко» выдвинула одного кандидата.
Территориальная избирательная комиссия Заводского района уведомлена о выдвижении кандидата в депутаты Орловского городского Совета седьмого созыва от политической партии «Российская объединенная демократическая партия «Яблоко» – Фёдорова Игоря Николаевича.
Напомним, Игорь Федоров был депутатом по избирательному округу № 24. С 2011 года входил в комитет по строительству, землепользованию и перспективному развитию города. Орловцы могут помнить его по борьбе с ароматами от завода растительных масел. Производитель судился с ним из-за жестких критических высказываний.
ИА “Орелград”