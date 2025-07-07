В Горсовет Орла решил вернуться Игорь Федоров

Партия «Яблоко» выдвинула одного кандидата.

Территориальная избирательная комиссия Заводского района уведомлена о выдвижении кандидата в депутаты Орловского городского Совета седьмого созыва от политической партии «Российская объединенная демократическая партия «Яблоко» – Фёдорова Игоря Николаевича.

Напомним, Игорь Федоров был депутатом по избирательному округу № 24. С 2011 года входил в комитет по строительству, землепользованию и перспективному развитию города. Орловцы могут помнить его по борьбе с ароматами от завода растительных масел. Производитель судился с ним из-за жестких критических высказываний.

ИА “Орелград”