Чиновникам на местах посоветовали снизить долги и дефицит бюджета

Рекомендацию органам местного самоуправления адресовали участники публичных слушаний.

Депутаты Орловского облсовета заслушали отчет правительства об исполнении областного бюджета за 2024 год. Отдельное внимание было уделено поддержке муниципальных образований. Так, из отчета следует, что в минувшем году им из бюджета Орловской области были выделены межбюджетные трансферты в объеме 19,797 миллиарда рублей, что оказалось меньше объема помощи 2023 года на 2,109 миллиарда рублей, или на 9,6 процента. Сокращение связано со снижением финансовой поддержки из федерального бюджета.

А вот расходы на предоставление межбюджетных трансфертов за счет собственных средств областного бюджета в 2024 году были увеличены по сравнению с предыдущим годом на 464,2 миллиона рублей, или на 2,9 процента. Межбюджетные трансферты предоставлялись в виде: дотаций – в сумме 2,976 миллиарда рублей, с приростом к уровню 2023 года на 1,074 миллиарда рублей, или в 1,6 раза; субсидий – в сумме 5,766 миллиарда рублей, с сокращением к уровню 2023 года на 693,8 миллиона, или на 11,7 процента.

Субвенций власти на местах получили на общую сумму 9,702 миллиарда рублей, что на 296,2 миллиона рублей, или на 3,1 процента больше, чем годом ранее. Общая сумма иных межбюджетных трансфертов составила 1,351 миллиарда рублей, по сравнению с 2023 годом она сократилась на 2,786 миллиарда рублей, или на 77,3 процента. Депутаты при вынесении своего решения учли рекомендации публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета, которые в преддверии сессии также провел облсовет.

В итоговом документе публичных слушаний прозвучал призыв к органам местного самоуправления усилить меры по организации качественного и эффективного исполнения местных бюджетов, по увеличению собираемости налоговых и неналоговых платежей в местные бюджеты, снижению размера муниципального долга и дефицита бюджета. Также дана рекомендация обеспечить эффективное и своевременное освоение межбюджетных трансфертов, выделяемых из областного бюджета. Кроме того, властям на местах посоветовали продолжить работу по повышению эффективности использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, увеличению поступлений в местные бюджеты от управления и распоряжения муниципальным имуществом.

ИА «Орелград»