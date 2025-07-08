Шедевры мировой литературы выставили в Орле

Выставку произведений выдающихся зарубежных писателей организовала «Бунинка».

В отделе абонемента образовательных услуг Орловской областной библиотеки им. И.А. Бунина открылась книжная выставка «Зарубежная литература: имена и времена». На ней представлены лучшие книги классиков зарубежной литературы – потрясающие мировые шедевры, которые обязательно стоит перечитать. Эти произведения формируют фонд классической литературы, говорят организаторы, а читать их – одно удовольствие.

«Из всего многообразия литературных произведений, созданных человечеством за время существования литературы, можно выделить самые лучшие, самые гениальные – те, что пережили века и по сей день пленяют сердца читателей, – подчеркивают в «Бунинке». – Стоит отметить, что каждое классическое произведение несет в себе моральную и духовную нагрузку. Именно такие книги выражают всю правду жизни, которая ценится всегда. Читайте классику – эти произведения, вдохновляют нас на беседу, серьезные разговоры, заставляют задуматься».

Впрочем, не забыли в библиотеке и об отечественных классиках. Напомним, что еще в январе 2025 года в универсальном читальном зале Орловской областной библиотеки имени И.А. Бунина открылся цикл выставок литературы «Золотые страницы русской классики». Каждая выставка состоит из экспонатов – разных изданий одного произведения определенного писателя и длится ровно месяц.

Так, в январе цикл открыла выставка, посвященная гениальному произведению Пушкина «Евгений Онегин». Февраль был отдан Лермонтову с его нетленным «Героем нашего времени», март – Гоголю с «Мертвыми душами», апрель – Гончарову с «Обломовым», май – Достоевскому с «Идиотом», июнь – «Отцам и детям» Тургенева. Сейчас в «Бунинке» проходит выставка, посвященная роману Льва Толстого «Война и мир». На ней представлены различные издания этого романа, напечатанные в разных издательствах и в разные годы. Также выставлены красочные иллюстрации к произведению, литература о героях и истории его создания, книги о жизни и творчестве самого писателя.

«Война и мир» – это один из самых значительных романов в русской и мировой литературе, написанный Львом Николаевичем Толстым, – отмечают в «Бунинке». – Роман-эпопея описывает жизнь русского общества в эпоху Наполеоновских войн и затрагивает важные исторические события начала XIX века. «Война и мир» отличается глубоким психологизмом, детальной проработкой характеров героев и их внутреннего мира. Толстой мастерски описывает не только личные переживания персонажей, но и общественные настроения, исторические реалии и философские размышления о жизни».

Возрастное ограничение: 12+

ИА «Орелград»