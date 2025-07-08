На Орловщине скорректируют правила проведения выборов

Инициатором стал комитет по региональной политике, местному самоуправлению и административно-территориальному устройству.

Депутаты Орловского облсовета в первом чтении рассмотрели проект внесения изменений в Закон «О регулировании отдельных правоотношений, связанных с выборами в органы местного самоуправления муниципальных образований на территории Орловской области». Необходимость внесения поправок вызвана изменениями, которые в мае этого года претерпело федеральное законодательство.

В частности, законопроектом предусмотрено дополнение списка документов, которые направляется в соответствующие окружные избирательные комиссии. Перечень дополняется копиями документов, подтверждающих сведения о принадлежности кандидатов к политической партии или общественному объединению. Также проектом закона закрепляется возможность дистанционного открытия, ведения и закрытия специальных избирательных счетов.

Предусматривается и условие о предоставлении банком сведений об операциях по счетам окружных и территориальных избирательных комиссий Избирательной комиссии Орловской области. Данная поправка необходима для контроля за использованием денежных средств. Другими изменениями уточняются направления расходования бюджетных средств, в частности, тратить их разрешат на повышение правовой культуры избирателей и обучение не только организаторов выборов, но и иных участников избирательного процесса.

«Проектом закона вносится положение о возможности повторно обратиться с просьбой выдать новый бюллетень взамен испорченного, при этом решение о повторной выдаче нового бюллетеня принимается участковой комиссией, – говорится в пояснительной записке к законопроекту. – Кроме того, в соответствии с Федеральным законом проектом закона предусматривается, что дополнительные выборы представительных органов муниципальных образований не назначаются и не проводятся в год, предшествующий году проведения основных выборов данных представительных органов муниципальных образований, за исключением случая, когда в результате досрочного прекращения депутатских полномочий указанные органы остались в неправомочном составе».

ИА «Орелград»