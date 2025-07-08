На правом берегу Оки планируют выращивать тюльпаны и петунии

Муниципальному учреждению Орла намерены выделить землю в районе улиц Гайдара, Раздольная.

О планах по развитию зеленого подразделения МБУ «Спецавтобаза» на публичных слушаниях, состоявшихся на минувшей неделе, рассказала начальник управления градостроительства администрации Орла Мария Родштейн.

В районе улицы Гайдара есть земли, госсобственность на которые не разграничена, – между правым берегом реки Ока и частной застройки. Администрация Орла хотела бы сформировать отдельный участок и предоставить его «Спецавтобазе».

«Достаточно хорошие грунты для выращивания растений, – пояснила Мария Родштейн. – Хотели бы изменить функциональную зону с общественно-деловой и жилой на зону сельскохозяйственного использования».

В дальнейшем там можно сформировать участок для питомника и выращивания растений. Мария Родштейн отметила, что сейчас у бюджетного учреждения с землей проблемы – на Панчука, экс-базе «Зеленстроя», уже мало места.

Напомним, весь перечень правок в Генплан и ПЗЗ обсудят далее на градсовете и в горсовете.

ИА “Орелград”