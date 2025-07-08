На Орловщине жертвам репрессий помогут

В Орловской области расширили рамки бесплатной юридической помощи.

На основании законодательной инициативы прокурора Орловской области депутаты Орловского областного Совета народных депутатов на своей прошедшей сессии приняли несколько законопроектов по социально значимым вопросам. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры региона, в частности, по предложению надзорного органа депутатский корпус поддержал расширение перечня категорий граждан, имеющих право на оказание бесплатной юридической помощи. «Соответствующий нормативный акт о внесении изменений в региональное законодательство принят депутатами в первом чтении», – отметили в прокуратуре региона.

Речь идет о внесении изменений в статью 2.1 Закона «О регулировании отдельных правоотношений в сфере обеспечения граждан Российской Федерации бесплатной юридической помощью в Орловской области». В перечень хотят включить граждан лиц, реабилитированных в соответствии с Законом Российской Федерации от 18 октября 1991 года «О реабилитации жертв политических репрессий», а также граждан, признанных в соответствии с тем же законом пострадавшими от политических репрессий.

Аналогичная норма содержится в Федеральном законе «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации». В нем установлено, что государственные юридические бюро и адвокаты, являющиеся участниками государственной системы бесплатной юридической помощи, осуществляют правовое консультирование в устной и письменной форме и составляют заявления, жалобы, ходатайства и другие документы правового характера в случае реабилитации граждан, пострадавших от политических репрессий.

После принятия законопроекта в окончательной редакции такая же норма заработает и на уровне Орловской области. Депутаты облсовета поддержали инициативу прокуратуры. Правда, в законопроекте указано, что внесение поправок в региональное законодательство может потребовать дополнительных расходов из средств областного бюджета.

ИА «Орелград»