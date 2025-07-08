На Орловщине жертвам репрессий помогут

8.7.2025 | 8:20 Новости, Общество

В Орловской области расширили рамки бесплатной юридической помощи.

Фото: orel-eparhia.ru / храм иконы Божией Матери «Знамение» Курская-Куренная города Орла

На основании законодательной инициативы прокурора Орловской области депутаты Орловского областного Совета народных депутатов на своей прошедшей сессии приняли несколько законопроектов по социально значимым вопросам. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры региона, в частности, по предложению надзорного органа депутатский корпус поддержал расширение перечня категорий граждан, имеющих право на оказание бесплатной юридической помощи. «Соответствующий нормативный акт о внесении изменений в региональное законодательство принят депутатами в первом чтении», – отметили в прокуратуре региона.

Речь идет о внесении изменений в статью 2.1 Закона «О регулировании отдельных правоотношений в сфере обеспечения граждан Российской Федерации бесплатной юридической помощью в Орловской области». В перечень хотят включить граждан лиц, реабилитированных в соответствии с Законом Российской Федерации от 18 октября 1991 года «О реабилитации жертв политических репрессий», а также граждан, признанных в соответствии с тем же законом пострадавшими от политических репрессий.

Аналогичная норма содержится в Федеральном законе «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации». В нем установлено, что государственные юридические бюро и адвокаты, являющиеся участниками государственной системы бесплатной юридической помощи, осуществляют правовое консультирование в устной и письменной форме и составляют заявления, жалобы, ходатайства и другие документы правового характера в случае реабилитации граждан, пострадавших от политических репрессий.

После принятия законопроекта в окончательной редакции такая же норма заработает и на уровне Орловской области. Депутаты облсовета поддержали инициативу прокуратуры. Правда, в законопроекте указано, что внесение поправок в региональное законодательство может потребовать дополнительных расходов из средств областного бюджета.

ИА «Орелград»


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