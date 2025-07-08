В Орле проведут фестиваль здорового образа жизни

Мероприятие также будет посвящено профилактике наркомании в молодежной среде.

Орловский областной центр молодежи «Полет» объявил о проведении электронного аукциона на право оказания услуги по проведению фестиваля здорового образа жизни и профилактики наркомании в молодежной среде. Цена контракта составит 240 тысяч рублей. Согласно техническому заданию, точная дата проведения фестиваля еще не определена, но известно, что мероприятие планируется провести в сентябре 2025 года. Причем в случае неблагоприятных погодных условий мероприятие может быть перенесено на неделю.

Вход на фестиваль будет свободным, на нем планируется собрать не менее 350 человек. На фестиваль пригласят представителей различных категорий молодежи: представителей муниципальных образований Орловской области, студентов, членов молодежных общественных организаций и т.д. В рамках фестиваля пройдут командные общезачетные спортивные турниры по: количеству отжиманий (юноши) и сгибанию туловища (девушки), по прыжкам на скакалке, прыжкам в длину с места.

Также планируется проведение квест-игры на тему здорового образа жизни «В здоровом теле – здоровый дух», зарядки для молодежи «Утро бодрое» с участием профессионального тренера, проведение акции «Меняем сигарету на конфету», мастер-класс «Это вкусно!», включающий лекцию по соблюдению правильного питания, танцевальный мастер-класс по формированию физического и психологического здоровья от профессионального тренера.

Также участников ожидает мастер-класс «Здоровый сон» по созданию амулета своими руками, дегустация освежающих напитков, а именно лимонадов, изготовленных только из натуральных продуктов. Гостям фестиваля раздадут листовки и буклеты антинаркотической направленности и о борьбе с вредными привычками. Получат они и атрибутику: попсокеты с логотипом фестиваля, картхолдеры, стикерпаки, антистрессы, пеналы, брелоки и силиконовые браслеты.

Возрастное ограничение: 12+

ИА «Орелград»