В Орле Троицкое кладбище может подрасти за счет зеленой зоны

Забор планируют перенести к тротуару.

В ходе публичных слушаний по поводу внесения правок в Генплан и ПЗЗ администрация Орла предложила изменить функциональную зону озелененных территорий общего пользования на зону специального назначения по улице Лескова, в районе Троицкого кладбища. В дальнейшем планируется установить забор, как он идет в начале, вдоль существующего тротуара (до входа в Троицкую церковь). Образованный участок площадью около 1,5 тыс. кв. м планируют объединить с территорией кладбища.

Отметим, в настоящий момент на улице Лескова, вдоль Троицкого кладбища, – парковка, газон, магазин ритуальных товаров.

Напомним, все корректировки Генплана и ПЗЗ дальше должны пройти согласование в градостроительных советах. Окончательное решение за депутатами представительного органа Орла.

ИА “Орелград”