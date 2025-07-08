Орел решил избавиться от ряда КРТ

Границы комплексного развития в некоторых районах корректируются.

Основные изменения в ходе публичных слушаний по Правилам землепользования и застройки на минувшей неделе озвучил заместитель директора БУ ОО “ОрелАрхплан” Сергей Семиделихин.

В Советском районе предложено откорректировать границы КРТ, ограниченной улицами Цветаева, Наугорским шоссе, гаражным кооперативом «Транзистор». (В новом варианте выпали из зоны развития дом по улице Антонова, ряд МКД по Наугорскому шоссе и территория Горгаза).

Предложено откорректировать границы КРТ в районе улицы Салтыкова-Щедрина. (Площадь немного расширена за счет прилегающего пространства. Участок стал еще более интересной формы).

Также правки предложены в районе планируемого комплексного развития между улицами Ермолова и Коммуны. (Из зоны КРТ исключили участок, где инвестор уже освободил землю под новый 13-этажный многоквартирный дом).

В Заводском районе предложено исключить территорию КРТ по переулку Рижскому (застройщик самостоятельно решил вопрос с расселением). Ликвидируется мини-КРТ по улице 1-я Посадская.

В Железнодорожном районе планируется скорректировать КРТ по улицам Русанова и 4-й Курской. (Изначально от комплексного развития в этой части города планировали отказаться, но изменения федерального законодательства дают новые перспективы).

Предложено изменить границы КРТ в районе улиц Северная, Раздольная, Гайдара, включающие участок по улице Льва Толстого по нечетной стороне от дома №1 до 17, от №14 до 20 по четной. (В зону развития вошли зеленая зона, улично-дорожная сеть. Также отмечено расположение образовательного учреждения).

В Северном районе исключена территория КРТ в районе Рощинской, 4.

Все предлагаемые правки пройдут градсоветы. Окончательное решение по корректировкам Генплана и ПЗЗ будут принимать депутаты Орловского городского Совета.

Напомним, комплексное развитие территорий — современный государственный механизм, направленный на организованную застройку крупных территорий с обеспечением их необходимой инфраструктурой. В городах малоэтажные дома, зачастую аварийные, заменяются современным жильем. КРТ обеспечивает эффективное использование городского пространства, стимулирует инвестиции в строительство и оптимизиирует затраты на коммунальные сети.

ИА “Орелград”