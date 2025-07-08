Орловца обвинили в преступлениях против общественной безопасности

Уголовные дела возбуждены в отношении жителя Кромского района.

Как рассказали в орловском Управлении Следственного комитета России, на данный момент дел три. Мужчине предъявлены обвинения в призывах к террористической деятельности, в распространении заведомо ложной информации о вооружённых силах России и в реабилитации нацизма.

Известно, что виной всему стали публикации и высказывания, сделанные ещё к 2023 году. Так, в мае того года орловец, находясь в областном центре, размещал в интернете (в комментариях на одном из каналов мессенджера) заведомо ложную информацию об использовании ВС России. В июне — допустил публичные негативные высказывания в отношении Дня Победы и ветеранов Великой Отечественной войны. В августе 2023 он, уже из Кромского района, опубликовал во всемирной сети заявления, где давал положительную оценку террористическим действиям.

На данный момент мужчина задержан. Следствие направило в суд ходатайство о заключении его под стражу.

«Вину в совершённых преступлениях он не признал», – отметили в орловском управлении СКР.

Уголовные дела (соединённые в одно производство) возбуждены на основании материалов деятельности Управления МВД России по Орловской области.

ИА «Орелград»