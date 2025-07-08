Синоптики пообещали орловцам аномальную жару

8.7.2025 | 15:20 Новости, Общество

Она может продлиться с 9 по 13 июля.

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

Прогноз опубликовало Управление МЧС по Орловской области.

Ожидаемая температура воздуха составит от 29 до 34 градусов днём и от 16 до 21 градуса ночью. Однако показатель может повыситься и до 37 градусов.

В дневное время ожидаются кратковременные дожди с грозами (местами град). Кроме того, вероятны порывы ветра со скоростью до 17 метров в секунду.

МЧС напоминает — в таких погодных условиях необходимо оставаться внимательными и осторожными. При чрезвычайных происшествиях надо звонить в экстренные службы (по номеру 112).

ИА «Орелград»


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