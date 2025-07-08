Орловского инвалида не обеспечили лекарством

Ему пришлось потратить 530 тысяч рублей из собственных средств.

Нарушение установила прокуратура Северного района города Орла.

Его допустили в отношении местного жителя, который страдает от онкологии. Мужчина является инвалидом второй группы.

Препарат, нужный орловцу, относился к категории жизненно необходимых. Однако мужчина не получил его вовремя и был вынужден покупать лекарство за свой счёт, потратив значительную сумму.

Прокуратура района обратилась в суд с исковым заявлением о взыскании затраченных средств с Департамента здравоохранения Орловской области. Требования удовлетворили.

Судом исковые требования прокурора удовлетворены.

На данный момент денежные средства возмещены гражданину.

ИА «Орелград»