Орловского инвалида не обеспечили лекарством

8.7.2025 | 13:41 Медицина, Новости

Ему пришлось потратить 530 тысяч рублей из собственных средств.

Фото: ИА «Орелград»

Нарушение установила прокуратура Северного района города Орла.

Его допустили в отношении местного жителя, который страдает от онкологии. Мужчина является инвалидом второй группы.

Препарат, нужный орловцу, относился к категории жизненно необходимых. Однако мужчина не получил его вовремя и был вынужден покупать лекарство за свой счёт, потратив значительную сумму.

Прокуратура района обратилась в суд с исковым заявлением о взыскании затраченных средств с Департамента здравоохранения Орловской области. Требования удовлетворили.

Судом исковые требования прокурора удовлетворены.

На данный момент денежные средства возмещены гражданину.

ИА «Орелград»


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