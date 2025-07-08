В «Спасском-Лутовиново» выступит звезда оперы

В тургеневской усадьбе споёт Алексей Долгов.
Выступления состоятся в ближайшую субботу, 12 июля. Концерт начнётся в 14 часов.
Алексей Долгов исполнит для орловцев арии и романсы. Певец является приглашённым солистом Большого театра, Метрополитен-опера, Баварской оперы. Также он известен исполнением партии Ленского в опере «Евгений Онегин».
Также в «Спасском-Лутовиново» выступят оперная певица Анастасия Лаптева и пианистка Карина Погосбекова. Обе они являются лауреатами международных конкурсов.
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ИА «Орелград»