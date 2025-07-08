В Орле насмерть сбили пожилую женщину

ДТП случилось на 1-й Курской в вечернее время.

Всё произошло накануне, в 21 час 35 минут, у дома по 1-й Курской, 77.

Известно, что погибшей 72 года. Женщина вышла на проезжую часть в неустановленном месте, причём в зоне видимости перехода.

В этот момент её сбил автомобиль «Дэу Нексия». Им управлял 46-летний мужчина. Машина ехала со стороны Ливенской в сторону 5-го Августа.

Орловчанка скончалась на месте ДТП до приезда «Скорой помощи».

Всего за последние сутки на территории Орловской области зарегистрировано 14 ДТП. Погиб один участник. Ещё четверо получили телесные повреждения. Об этом сообщили в ГАИ Орловской области.

ИА «Орелград»