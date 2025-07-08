Власти Нарышкино возьмут кредит для латания дыр

Заемные деньги райцентру понадобились для финансирования дефицита бюджета.

Администрация поселка городского типа Нарышкино Урицкого района объявила тендер на открытие для нее невозобновляемой кредитной линии с лимитом в сумме 1,5 миллиона рублей. Судя по конкурсной документации, заемные средства потребовались местным властям для финансирования дефицита бюджета, то есть для латания бюджетных дыр. Кредитные ресурсы поселку необходимы на срок не более 730 дней. Цена услуги составит 834 тысячи рублей, то есть в такую сумму обойдутся местному бюджету выплаты процентов по кредиту.

«Размер процентной ставки по кредиту может уменьшаться, но не может увеличиваться в течение всего срока действия кредитного договора, – говорится в документации электронного аукциона. – Выдача суммы кредита (транша) производится в пределах свободного остатка лимита задолженности. Привлечение кредитных ресурсов заемщиком осуществляется по мере возникновения потребности в финансировании дефицита бюджета органа местного самоуправления администрации Нарышкино. Погашение любой суммы кредита увеличивает свободный остаток лимита задолженности невозобновляемой кредитной линии».

По итогам первого квартала 2025 года бюджет поселка Нарышкино был исполнен с дефицитом в сумме 941,4 тысячи рублей. Доходы местного бюджета за первые три месяца текущего года сложились в сумме 4,443 миллиона рублей, или 9,4 процента от утвержденного годового плана. При этом собственные доходы, налоговые и неналоговые, составили 3,424 миллиона рублей, а остальную сумму поселок получил в виде дотаций из районного бюджета.

Основным доходным источником стал налог на доходы физических лиц, сборы которого по итогам первого квартала 2025 года составили 2,632 миллиона рублей, или 89,5 процента от годового плана. По сравнению с прошлым годом поступления сократились на 112,6 тысячи рублей. Поступления по земельному налогу также уменьшились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 585,5 тысячи рублей, или 16,1 процента к утвержденному плану.

На аренде земли поселок в первом квартале текущего года заработал всего 57,8 тысячи рублей, что более чем в два раза меньше, чем было годом ранее. Доходов от штрафов, санкций и возмещения ущерба в первом квартале местная казна вообще не получила, а продажа активов принесла в бюджет всего 23,6 тысячи рублей – на такую сумму удалось продать земельные участки. Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления поселений, за отчетный период времени также отсутствуют.

ИА «Орелград»