Рублевые сбережения россиян показали уверенный рост в первом полугодии

Валютные накопления постепенно теряют свои позиции.

За первые шесть месяцев 2025 года объем рублевых вкладов увеличился на 6,9%, достигнув отметки в 57,3 триллиона рублей, такие данные приводят аналитики ВТБ. При этом общий объем средств населения в банках составил внушительную сумму — более 60,6 триллиона рублей. Доля валютных накоплений продолжает снижаться: с 6,8% до 5,4% за январь–июнь.

Доходность вкладов показала впечатляющий рост. За первое полугодие вкладчики заработали 4 триллиона рублей процентного дохода, что на 50% превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Эксперты прогнозируют, что к концу года эта сумма достигнет 9 триллионов рублей.

Динамика роста демонстрирует стабильность даже при снижении ставок. В первом квартале рынок показал прирост на 2%, а во втором квартале этот показатель увеличился до 5%. Срочные вклады остаются главным драйвером роста. На них приходится 72,2% всего рынка, а их портфель вырос на 8,7%, достигнув 41,4 триллиона рублей.

По мнению члена правления ВТБ Дмитрия Брейтенбихера, рублевые вклады остаются надежным инструментом сохранения и приумножения средств. Они не только опережают инфляцию, но и продолжают быть классическим и проверенным способом сбережений.

ИА “Орелград”