Глава СКР поручил разобраться с орловским домом-памятником

9.7.2025 | 15:11 ЖКХ, Новости

Здание в переулке Трамвайном, 16, не могут отремонтировать восемь лет.

Фото: vk.com/nf_orel

Ранее внимание к проблеме привлёк «Народный фронт». Общественники рассказали, что здание начали ремонтировать ещё в 2017 году. Однако работы всё ещё не завершились.

«Жильцы живут среди грибка, протечек, гнилых венцов и осыпающейся штукатурки», – указали в орловском штабе ОНФ. По словам общественников, многочисленные обращения орловцев в профильные органы остались без убедительного ответа. Как правило, жильцам просто обещают найти подрядчика и завершить ремонт в обозримом будущем.

При этом дом считается памятником архитектуры. Считается, что он построен в 1917 году.

Сейчас орловское управление Следственного комитета проводит по данным фактам процессуальную проверку. Глава СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о её результатах. Мероприятие поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2025 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования