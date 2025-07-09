Глава СКР поручил разобраться с орловским домом-памятником

Здание в переулке Трамвайном, 16, не могут отремонтировать восемь лет.

Ранее внимание к проблеме привлёк «Народный фронт». Общественники рассказали, что здание начали ремонтировать ещё в 2017 году. Однако работы всё ещё не завершились.

«Жильцы живут среди грибка, протечек, гнилых венцов и осыпающейся штукатурки», – указали в орловском штабе ОНФ. По словам общественников, многочисленные обращения орловцев в профильные органы остались без убедительного ответа. Как правило, жильцам просто обещают найти подрядчика и завершить ремонт в обозримом будущем.

При этом дом считается памятником архитектуры. Считается, что он построен в 1917 году.

Сейчас орловское управление Следственного комитета проводит по данным фактам процессуальную проверку. Глава СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о её результатах. Мероприятие поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

ИА «Орелград»