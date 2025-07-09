В прокуратуре рассказали о нарушениях прав детей с диабетом

9.7.2025 | 16:10 Закон и порядок, Медицина, Новости

Специальную встречу провёл прокурор Орловской области Алексей Тимошин.

Фото: ИА “Орелград” (иллюстративное)

Она была посвящена нарушениям прав детей, больных диабетом, на обеспечение лекарствами и медизделиями. В мероприятии участвовали родители несовершеннолетних, а также представители профильных структур областного правительства, а также общественники (из Всероссийской организации родителей детей-инвалидов).

Как рассказал Тимошин, только в текущем году, благодаря вмешательству прокуратуры, удалось увеличить финансирование, выделяемое на эти цели, на 450 миллионов рублей.

Тем не менее, нарушения продолжают допускаться. Имеются факты несвоевременного обеспечения детей инсулином, а также материалами для инсулиновых помп. При этом органы исполнительной власти недостаточно активно ведут работу с соответствующими жалобами и обращениями граждан, а также не организовали должным образом разъяснительную деятельность.

Кроме того, при формировании закупочной документации не в полной мере учитывается фактическая потребность в лекарствах и медизделиях.

Ранее прокуратура уже вносила представление, связанное с этой темой, заместителю губернатора по социальной политике Алексею Берестову. По итогам данной встречи ему же дано поручение об исправлении ситуации. Вопрос поставлен на контроль надзорного органа.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2025 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования