В прокуратуре рассказали о нарушениях прав детей с диабетом

Специальную встречу провёл прокурор Орловской области Алексей Тимошин.

Она была посвящена нарушениям прав детей, больных диабетом, на обеспечение лекарствами и медизделиями. В мероприятии участвовали родители несовершеннолетних, а также представители профильных структур областного правительства, а также общественники (из Всероссийской организации родителей детей-инвалидов).

Как рассказал Тимошин, только в текущем году, благодаря вмешательству прокуратуры, удалось увеличить финансирование, выделяемое на эти цели, на 450 миллионов рублей.

Тем не менее, нарушения продолжают допускаться. Имеются факты несвоевременного обеспечения детей инсулином, а также материалами для инсулиновых помп. При этом органы исполнительной власти недостаточно активно ведут работу с соответствующими жалобами и обращениями граждан, а также не организовали должным образом разъяснительную деятельность.

Кроме того, при формировании закупочной документации не в полной мере учитывается фактическая потребность в лекарствах и медизделиях.

Ранее прокуратура уже вносила представление, связанное с этой темой, заместителю губернатора по социальной политике Алексею Берестову. По итогам данной встречи ему же дано поручение об исправлении ситуации. Вопрос поставлен на контроль надзорного органа.

ИА «Орелград»