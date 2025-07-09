Ипотечный рынок России набирает обороты

В июне выдача кредитов выросла.

По предварительным оценкам ВТБ, общий объем ипотечных выдач достиг 309 млрд рублей. Рост к маю 2025 года составил 8%. Однако существенно падение к июню 2024 года — 60%.

Совокупный объем ипотечных выдач за первое полугодие 2025 достиг 1,5 трлн рублей. Снижение к аналогичному периоду 2024— 47%. Около 78% всех выдач приходится на программы господдержки, порядка 69% от льготных программ занимает семейная ипотека.

Советник заместителя президента-председателя правления ВТБ Алексей Охорзин отмечает, что государственная поддержка остается главным драйвером ипотечного рынка. В июне банком проведено 9,5 тысячи ипотечных сделок, объем выдач составил 53,6 млрд рублей. В июне, если сравнивать с маем, количество сделок выросло на 38%, объем — на 41%. Средний чек в первый месяц лета составил 5,6 млн рублей. Всего за полугодие выдано 37 тысяч кредитов на сумму 198 млрд рублей.

«Текущая ситуация требует от заемщиков особенно взвешенного подхода к решению о покупке жилья, и задача банков – предоставить им все необходимые инструменты и консультации для принятия обоснованного решения», – прокомментировал Алексей Охорзин.

ИА “Орелград”