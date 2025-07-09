В орловской школе учителя уволили по медпоказаниям

Это сделали после вмешательства прокуратуры.
Нарушение выявили в Верховском районе. Известно, что в одной из местных школ работал учитель, имевший медицинские противопоказания для педагогической деятельности.
Прокуратура установила нарушение и внесла представление ответственному лицу – главе управления образования, молодежной политики, физической культуры и спорта администрации Верховского района.
На данный момент ситуация исправлена. Трудовые отношения между образовательным учреждением и данным работником прекращены.
ИА “Орелград”