В орловской школе учителя уволили по медпоказаниям

Это сделали после вмешательства прокуратуры.

Нарушение выявили в Верховском районе. Известно, что в одной из местных школ работал учитель, имевший медицинские противопоказания для педагогической деятельности.

Прокуратура установила нарушение и внесла представление ответственному лицу – главе управления образования, молодежной политики, физической культуры и спорта администрации Верховского района.

На данный момент ситуация исправлена. Трудовые отношения между образовательным учреждением и данным работником прекращены.

ИА “Орелград”