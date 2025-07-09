Около 3000 избирателей исчезли в Орловской области

Тенденция снижения количества избирателей продолжается.

Избирательная комиссия Орловской области официально установила численность избирателей, участников референдума, зарегистрированных на территории региона по состоянию на 1 июля 2025 года. Документ своей подписью уже скрепил губернатор Андрей Клычков. По данным государственной автоматизированной системы ГАС «Выборы», численность избирателей на отчетную дату составила 589 888 человек.

Для сравнения, по состоянию на 1 января 2025 года она насчитывала 593 123 человека, то есть всего за полгода Орловская область потеряла 3235 избирателей. А в годовом исчислении разрыв оказался еще больше. Так, по информации ГАС «Выборы», по состоянию на 1 июля 2024 года в Орловской области насчитывалось 595 005 избирателей, или на 5117 человек больше, чем сейчас. Увы, данная тенденция прослеживается на протяжении многих лет.

Наибольшее количество избирателей на текущий момент проживает на территории города Орла – 237 542 человека. Далее следуют: Орловский муниципальный округ – 63 345 избирателей, город Ливны – 35 265 избирателей, город Мценск – 30 999 избирателей, Ливенский район – 22 268 избирателей, Кромской район – 15 623 избирателя, Мценский район – 15 261 избиратель. Меньше всего избирателей насчитывается в Корсаковском (3137), Знаменском (3675), Сосковском (4282) и Краснозоренском (4505) районах.

Напомним, в июне на 69-м заседании Орловского горсовета было принято решение о назначении выборов депутатского корпуса седьмого созыва. Выборы назначены на 14 сентября 2025 года. Жителям областного центра предстоит делегировать в городской парламент 38 своих представителей, срок полномочий которых составит 5 лет. Что касается сведений о численности избирателей и участников референдума, зарегистрированных на территории Орловской области, то их в разрезе муниципальных образований можно найти на сайте региональной избирательной комиссии.

ИА “Орелград”