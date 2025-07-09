В Орле в параде семей участвовали около 150 пар

Они прошли от площади Ленина до Детского парка.

Акция состоялась накануне, в День семьи, любви и верности. Орловское мероприятие являлось частью всероссийского. В этом году «Парад семей» проводился уже во второй раз.

В Детском парке участников акции встретил митрополит Орловский и Болховский Тихон. Он отслужил молебен о благополучии семей. Потом началась насыщенная развлекательная программа.

Как сообщают «Вести-Орёл», в присутствии многочисленных свидетелей согласие на брак озвучили в 25 парах. Также восемь пар отметили медалями «За любовь и верность». Эти супруги уже отметили жемчужную, коралловую и рубиновую свадьбы (30, 35 и 40 лет соответственно).

ИА «Орелград»