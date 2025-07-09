Выставку «Святые земли Орловской» можно посетить виртуально

Краеведческий музей представил онлайн-вариант экскурсий.

Передвижная выставка «Так да светит свет ваш перед людьми» (Мф. 5:16) Святые земли Орловской» начала работать в стенах Богоявленского храма города Орла. До этого она почти месяц проработала в Орловском краеведческом музее, который является одним из организаторов данного проекта. Стартовал он еще в апреле 2025 года при поддержке Фонда «Соработничество». Соорганизатором является Орловская митрополия РПЦ. Онлайн-вариант выставки размещен на сайте Орловского краеведческого музея. Там же можно найти и удобный аудиогид по выставке.

«Орловская земля – колыбель великого духовного наследия, – говорят в музее. – Здесь молились и трудились святители, чьи имена и деяния навсегда вписаны в историю Православия и России: Филарет (Амфитеатров), Феофан Затворник, Иннокентий (Борисов), Оптинские старцы и многие другие. Их жизнь – пример веры, мудрости и служения Отечеству. Наша виртуальная выставка создана, чтобы восполнить этот пробел».

Онлайн-выставка дает возможность любому интернет-пользователю возможность, не выходя из дома, открыть для себя удивительные судьбы орловских святых, чей духовный подвиг прославил эту землю. Посетив выставку виртуально, можно узнать о вкладе орловских святых в культуру, просвещение и общественную жизнь России. Что касается натуральной, передвижной выставки, то она продолжит свое путешествие.

Как сообщи организаторы, после работы в Богоявленском храме далее, до декабря 2025 года, она будет работать в епархиальном музее, других храмах, вузах и гимназиях города Орла. Это даст возможность максимально широкому кругу людей – прихожанам, школьникам, студентам, всем интересующимся историей и культурой – прикоснуться к живой истории святости нашей земли, отметили в краеведческом музее.

Возрастное ограничение: 6+

ИА «Орелград»