В Спасском пройдёт Тургеневский шахматный турнир

Мероприятие проведут 19 июля.

На это число приходится Международный день шахмат.

Как рассказали в орловской Шахматно-шашечной спортивной школе, регистрация участников начнётся в 10 и завершится в 11 часов. Затем состоится открытие турнира.

Запланированы различные виды шахматных поединков: блиц-турнир на 50 человек для взрослых, детский блиц-турнир, а также сеанс одновременной игры для квалифицированных спортсменов и такой же сеанс, но уже для 20 несовершеннолетних.

«Турнирных взносов нет, но есть платные входные билеты музея. Приобретаются на праздник непосредственно перед входом в усадьбу», – пояснили в школе.

Также там уточнили, что на турнир можно будет приехать и без предварительной регистрации, пройдя её непосредственно перед соревнованиями. Однако тогда за столик с доской и фигурами можно будет и не попасть, так как мест для всех желающих может не хватить.

В этом году турнир проводится в шестой раз.

Возрастные ограничения: 0+

ИА «Орелград»