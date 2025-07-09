Начальника орловской ГАИ освободили от штрафа в 250 тысяч

Остальная часть приговора Александра Коршунова вступила в силу.

Напомним, что формально он остаётся на посту начальника Управления ГИБДД по Орловской области, хотя и отстранён от работы.

Приговор, вынесенный в суде первой инстанции (Советского района Орла) в марте этого года, пересматривался уже в областном суде. Вторым фигурантом дела является Олег Губенков, бывший замначальника кафедры Орловского юридического института МВД имени Лукьянова.

В рамках первого процесса Коршунова и Губенкова признали виновными по всем предъявленным статьям. При этом Коршунову вменялись «мошенничество», «злоупотребление служебными полномочиями» и «незаконное участие в предпринимательской деятельности», а Губенкову — только «мошенничество».

Фактура дела касалась незаконного покровительства, которое глава орловской ГАИ оказывал коммерческим организациям, другим злоупотреблениям, а также нарушениям, допущенным при преподавании в институте МВД.

В целом, Орловский областной суд оставил в силе приговоры, вынесенные Коршунову и Губенкову. Однако по истечению срока давности главу ГАИ освободили от штрафа в 250 тысяч рублей.

В остальном участь фигурантов осталась прежней. Коршунов приговорён к трём с половиной годам колонии общего режима, лишению прав на должности в правоохранительных органах, связанные с ответственными и властными полномочиями (на три года). Губенков – к штрафу в 450 тысяч и аналогичному запрету, но уже на два года. Также оба осуждённых лишены специальных званий «полковник полиции».

ИА «Орелград»