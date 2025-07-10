Автокредитование в России идет в рост

В июне количество выданных кредитов на автомобили выросло на 16%.

Общий объем автокредитов в первый месяц лета достиг 134 млрд рублей. Рост к маю 2025 года составил 16%. При этом падение к июню 2024 года существенное — 38%.

Совокупный объем автокредитования за первое полугодие, по предварительным оценкам ВТБ, составляет около 635 млрд рублей. Снижение к аналогичному периоду 2024 года — 46%.

Советник заместителя президента-председателя правления ВТБ Алексей Охорзин отмечает, что июньский рост выдач автокредитов связан с традиционным сезонным повышением спроса. При этом говорить о кардинальных изменениях на рынке пока преждевременно, считает он. За первое полугодие банком выдано 59,2 тысячи автокредитов, объем превысил 56,8 млрд рублей. Порядка 55% кредитов приходится на новые автомобили, из них 97% – китайские и российские. Примечательно, что средний размер кредита — 1 млн рублей (как на новые, так и на подержанные авто).

Напомним, государственная программа льготного автокредитования позволяет получить скидку от 20% до 35% на новые машины определенных марок. Ей могут воспользоваться семьи с детьми, медицинские работники, педагоги, военнослужащие, люди с инвалидностью, а также новички-автовладельцы и покупатели электромобилей. Условия участия необходимо уточнить в выбранном банке.

ИА “Орелград”