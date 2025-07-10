ЗАО «Славянское» нарушило правила химобработки сельхозкультур

Нарушения выявило Управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.

Известно, что предприятие применяло некие препараты на определённых сельскохозяйственных культурах, хотя эти вещества не были официально зарегистрированы для использования именно с данными видами растений. Это произошло ещё в 2024-м году, однако факт выявили только в минувшем месяце.

В итоге ведомство выдало ЗАО предостережение о недопустимости таких нарушений.

Также в июне выявлены аналогичные нарушения, допущенные в 2024 году ООО «Алекс» и ООО «Текино», а также ИП Глава КФХ Блынский А. В. Известно, что все они имели место на территориях Верховского, Покровского иди Хотынецкого районов. Незаконной обработке агрохимикатами и пестицидами подвергались озимая пшеница, яровой рапс, гречиха, горох и ячмень. Всего выдано восемь соответствующих предостережений, сообщили в пресс-службе управления.

Кроме того, в минувшем месяце было установлено, что в 2024 году ООО им. Мичурина, ИП Глава КФХ Блынский А. В. и ИП Глава КФХ Хохлова С. В. применяли пестициды, превышая допустимую дозировку. Это происходило на территориях Верховского и Покровского районов. Препаратами обрабатывали пшеницу, рапс сою и подсолнечник. В связи с этим также выданы официальные предостережения.

ИА «Орелград»