Пунктами проката вещей для младенцев воспользовались уже 224 семьи

Такова статистика за первый месяц.

Об этом в своих соцсетях рассказал губернатор Андрей Клычков. Напомним, новая мера поддержки действует в Орловской области с июня.

В подобных местах, которые работают на базе социальных учреждений, можно взять напрокат не только детские коляски, но и ещё 20 видов вещей, необходимых для новорожденных. Предметы выдаются на срок до года (с правом продления ещё на шесть месяцев).

Пункты проката открылись в десяти муниципальных образованиях (хотя пользоваться их услугами могут все орловские семьи с новорожденными детьми, входящие в определённые категории).

ИА «Орелград»