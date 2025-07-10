Пунктами проката вещей для младенцев воспользовались уже 224 семьи

10.7.2025 | 14:26 Новости, Общество

Такова статистика за первый месяц.

ИА “Орелград”

Об этом в своих соцсетях рассказал губернатор Андрей Клычков. Напомним, новая мера поддержки действует в Орловской области с июня.

В подобных местах, которые работают на базе социальных учреждений, можно взять напрокат не только детские коляски, но и ещё 20 видов вещей, необходимых для новорожденных. Предметы выдаются на срок до года (с правом продления ещё на шесть месяцев).

Пункты проката открылись в десяти муниципальных образованиях (хотя пользоваться их услугами могут все орловские семьи с новорожденными детьми, входящие в определённые категории).

ИА «Орелград»


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Орелград. 2025 год

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