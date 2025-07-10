Долг орловцев по налогам сократился на 36 миллионов рублей

А количество должников уменьшилось примерно на 7000 человек.

В Орловской области по состоянию на 1 июня 2025 года совокупный долг жителей региона по имущественным налогам снизился на 11,4 процента, или на 36,5 миллиона рублей. А общее количество должников – физических лиц на отчетную дату сократилось почти на 7 тысяч человек. Такие данные приводит пресс-служба УФНС России по Орловской области. В ведомстве напомнили, что имущественных налог платят владельцы транспортных средств, земельных участков и объектов капитального строительства, которым налоговики специально рассылают уведомления.

«Кроме того, в уведомление включается сумма налога на доходы физических лиц: не удержанного налоговым агентом; по выигрышам в казино; по процентам от вкладов в банках; с налоговой базы, превышающей 5 миллионов рублей, – говорят в УФНС. – Узнать о наличии задолженности по налогам, а также погасить ее онлайн можно с помощью сервиса ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» и его мобильной версии – «Налоги ФЛ», на портале госуслуг, через мобильные приложения банков или с помощью интернет-сервиса налоговой службы «Уплата налогов и пошлин». Последний сервис позволяет сформировать платежный документ как за себя, так и за третье лицо».

Отмечают в ведомстве и растущую популярность подписки на рассылку о долгах. По данным УФНС, в Орловской области согласие на получение таких смс-сообщений и электронных писем дали уже 49,1 тысячи граждан. По сравнению с прошлым годом количество подписчиков увеличилось на 2,3 тысячи человек. Услуга оказывается бесплатно, она ненавязчива, поскольку сообщения от налоговиков приходит лишь один раз в квартал. А если задолженности нет. То сообщение вообще не высылается.

«Подключить услугу ФНС России по информированию о задолженности могут как физические, так и юридические лица бесплатно, представив согласие установленного образца при личном обращении в налоговый орган или МФЦ, по почте, через личный кабинет налогоплательщика или по телекоммуникационным каналам связи», – подсказали в пресс-службе Управления ФНС России по Орловской области.

ИА “Орелград”